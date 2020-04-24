Стало известно, как во время карантина организовать питание

Ведущие мировые диетологические организации дали свои рекомендации относительно правильного питания во время карантина.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила врач-диетолог Светлана Скосарь.

"О питании во время карантина вышли простые и понятные рекомендации у ведущих мировых диетологических организаций. Например, сейчас не время для жестких ограничительных диет, монодиет, детокс марафонов. Рацион следует оставить таким же, как до карантина, если он был разнообразным и сбалансированным: 5 порций (=кулак) овощей/фруктов, 2-4 порции круп, злаков, хлеб, картофель,1-2 порции белка (=ладонь) (рыба, мясо, орехи),1-2 порции (стакан, 125-230 мл) молочных продуктов", - рассказывает Светлана Скосарь.

А также врач-диетолог обозначил другие принципы правильного питания в период карантина.

По словам врача необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Примерно 2,7 л для женщин, 3,7 л для мужчин.

Считается любая жидкость: из фруктов и овощей, первых блюд, чай, компот. Но предпочтение отдается свежей воде.

Также диетолог отметила, что необходимо соблюдать режим питания: минимум 2, а лучше 3-4 основных приема пищи. При необходимости допустимы 1-2 небольших перекуса. Обратить внимание на размер порции.

По словам врача, нужна физическая активность для сохранения и поддержания обмена веществ, укрепления мышечной ткани, улучшения настроения (вырабатываются эндорфины) минимум 150 мин. в неделю.

"Достаточно 15-30 минут в день любой физической активности на Ваш выбор: зарядка, йога, пилатес, хореография, танцы", - отметила диетолог.

По словам врача, в связи с самоизоляцией и недостаточной инсоляцией рекомендовано принимать витамин Д в профилактической дозировке.

Как отметила Скосарь, прием остальных витаминов и микроэлементов должен быть согласован с лечащим врачом.

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