Топ-10 продуктов для здоровых легких

Бананы, помидоры, рыба и яйца являются главными продуктами, которые положительно влияют на здоровье легких.

Их регулярное употребление уменьшает воспаление и слизь, а также улучшает способность организма предотвращать заболевания.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным перечнем продуктов, а также выводами экспертов и результатами исследований, опубликованными в eatthis.com.

Бананы

Бананы Getty

В бананах содержится высокое количество калия, благодаря чему они являются отличным выбором для поддержания хорошего здоровья и функционирования легких. Согласно исследованию, проведенному в Школе медицины Кек (США), потребление достаточного количества калия, особенно в детском возрасте, помогает улучшить функции и работоспособность легких. Наряду с бананами, также можно отметить авокадо, тыкву и апельсины.

Помидоры

Помидоры Delimano

Помидоры тоже богаты калием. Исследование, проведенное учеными из Школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса (США), показало, что диета с высоким содержанием помидоров замедляет ухудшение состояния легких у бывших курильщиков.

Кроме того, они содержат много витамина С, который не только укрепляет иммунную систему, но и улучшает здоровье легких. "Часть его антиоксидантных свойств помогает бороться с такими инфекциями, как пневмония, и предотвращает повреждение клеток свободными радикалами", – говорит Триста Бест, диетолог и адъюнкт-профессор в Balance One Supplements.

Богатство томатов растительными каротиноидами, в частности ликопином, также может способствовать улучшению функционирования легких.

Сладкий картофель

Сладкий картофель Getty

Сладкий картофель – это не просто еще один отличный источник калия. Он, как и помидоры, богат каротиноидами и антиоксидантами. Поскольку антиоксиданты противодействуют влиянию свободных радикалов, сладкий картофель помогает поддерживать здоровье легких на клеточном уровне. Кроме того, он содержит высокое количество витамина А, благодаря чему поддерживает дыхательные пути и снижает риск легочных инфекций.

Жирная рыба

Лосось Getty

Основная функция легких заключается в том, чтобы насыщать кровь кислородом и выводить углекислый газ. При этом не все продукты производят одинаковое количество углекислого газа при метаболизме. К примеру, жиры выделяют его меньше всего, а это значит, что омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе (лосось, тунец), могут помочь уменьшить симптомы хронической обструктивной болезни легких и эмфиземы. Также они обладают противовоспалительным действием и эффективно борются с риском развития заболеваний.

Кроме того, жирная рыба богата витамином D, который является одним из самых важных витаминов для здоровья легких. Было доказано, что он играет защитную роль у больных астмой.

Грибы

Грибы Getty

Такие грибы, как майтаке, морель, лисичка, устрица и шиитаке, тоже богаты витамином D. Они могут помочь уменьшить воспаление дыхательных путей, а также поддерживают иммунную систему.

Яйца

Яйца Getty

Как и жирная рыба, яйца богаты витамином D и полезными жирами. Однако, помимо этого, они содержат высококачественный белок, который помогает поддерживать здоровье легких, сильные дыхательные мышцы и иммунную функцию.

Яблоки

Яблоки Getty

Исследование, которое показало, что помидоры могут замедлить ухудшение здоровья легких у бывших курильщиков, также приписало эту способность и яблокам. Они богаты кверцетином (флавоноидом), который обладает антигистаминными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

"Яблоки могут снизить риск хронических заболеваний легких, астмы и бронхиальной гиперактивности", – говорит Линелл Росс, сертифицированный специалист в области здоровья.

Имбирь

Имбирь Getty

Корень имбиря также полезен для здоровья. Он содержит специальные соединения, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Его потребление помогает защитить легкие от повреждений ДНК и тканей. Кроме того, он оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы, которые открывают дыхательные пути.

Чеснок

Чеснок АиФ

Чеснок, особенно если его употреблять в сыром виде или принимать в виде экстракта, наполняет организм антиоксидантами, которые помогают защищать клетки легких от повреждений свободными радикалами. Кроме того, он стимулирует пути детоксикации организма, поддерживает иммунную систему, является отхаркивающим средством и разрушает слизь.

Хрен

Хрен Getty

Хрен может стимулировать пазухи и разжижать застойную слизь в легких. Исследования также показывают, что он является мощным антиоксидантом, который добавляют в рацион для борьбы с раком.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахар является самым опасным продуктом, и его регулярное употребление может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов.