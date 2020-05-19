OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

СПАРЖА, ЗАПЕЧЕННАЯ В БЕКОНЕ

Ингредиенты

спаржа - 200 гр,

бекон - 200 гр,

оливковое масло - 30 мл,

черный молотый перец - по вкусу.

Приготовление

Свежую спаржу моем и вытираем бумажными полотенцами. Заворачиваем стебли спаржи в бекон. Можете заворачивать каждый стебель отдельно, либо сразу по 2-3 стебля в один кусочек бекона. Спаржу, завернутую в бекон, выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка поливаем спаржу оливковым маслом.

Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем спаржу около 10 минут. К столу спаржу подаем с яичницей и тостами.

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