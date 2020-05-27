Спаржа, запеченная в сухарях и пармезане
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей. Сегодня предлагаем попробовать спаржу в сухарях и тертом пармезане, по рецепту итальянских поваров.
Спаржу. как известно, можно приготовить по-разному: она представляет собой и гарнир, и самостоятельное блюдо. Мы предлагаем запечь спаржу в духовке, используя только два ингредиента: пармезан и сухари. Плюсы такого блюда: игра текстур и ароматов, а также простота в приготовлении.
Ингредиенты
для 4 человек:
400 г спаржи
60 г тертого пармезана
60 г панировочных сухарей
Оливковое масло по вкусу
Солить по вкусу.
Перец по мере необходимости
Приготовление
Тщательно вымойте спаржу, высушите их и обрежьте нижнюю часть стебля (самую жесткую).
В кастрюлю налейте воду и варите спаржу около 10 минут.
Слейте воду и дайте остыть спарже. Вытрите ее, промокнув кухонной бумагой. Положите их в миску и смешайте с сухарями. Добавьте три столовые ложки масла, смешайте и приправьте солью и перцем.
Покройте дно духовки пергаментной бумагой, поместите спаржу в духовку, посыпьте тертым пармезаном и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 20 минут.
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