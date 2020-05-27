Спаржа, запеченная в сухарях и пармезане

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей. Сегодня предлагаем попробовать спаржу в сухарях и тертом пармезане, по рецепту итальянских поваров.

Спаржу. как известно, можно приготовить по-разному: она представляет собой и гарнир, и самостоятельное блюдо. Мы предлагаем запечь спаржу в духовке, используя только два ингредиента: пармезан и сухари. Плюсы такого блюда: игра текстур и ароматов, а также простота в приготовлении.

Ингредиенты

для 4 человек:

400 г спаржи

60 г тертого пармезана

60 г панировочных сухарей

Оливковое масло по вкусу

Солить по вкусу.

Перец по мере необходимости

Приготовление

Тщательно вымойте спаржу, высушите их и обрежьте нижнюю часть стебля (самую жесткую).

В кастрюлю налейте воду и варите спаржу около 10 минут.

Слейте воду и дайте остыть спарже. Вытрите ее, промокнув кухонной бумагой. Положите их в миску и смешайте с сухарями. Добавьте три столовые ложки масла, смешайте и приправьте солью и перцем.

Покройте дно духовки пергаментной бумагой, поместите спаржу в духовку, посыпьте тертым пармезаном и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 20 минут.

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