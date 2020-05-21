Спаржа в духовке с чесноком и пармезаном

Елена Коваленко FoodOboz 14:00, 21.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился канал "Готовьте дома с нами".

СПАРЖА В ДУХОВКЕ С ЧЕСНОКОМ И ПАРМЕЗАНОМ

Ингредиенты

  • спаржа - пучок,

  • оливковое масло - 4 ст. л,

  • чеснок - 2 зубчика,

  • пармезан - 200 гр,

  • соль - по вкусу,

  • черный молотый перец - по вкусу.

Приготовление

Нужно удалить твердые концы спаржи, помыть ее и обсушить. Смазываем противень оливковым маслом и выкладываем спаржу. Учтите, что спаржа должна лежать в один слой. Посыпаем спаржу измельченным чесноком, солим и перчим по вкусу. Поливаем оливковым маслом. Ставим противень в духовку, разогретую 200 градусов на 9-12 минут. Через указанная время достаем противень из духовки и посыпаем спаржу натертым пармезаном.

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Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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