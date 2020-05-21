Спаржа в духовке с чесноком и пармезаном
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился канал "Готовьте дома с нами".
СПАРЖА В ДУХОВКЕ С ЧЕСНОКОМ И ПАРМЕЗАНОМ
Ингредиенты
спаржа - пучок,
оливковое масло - 4 ст. л,
чеснок - 2 зубчика,
пармезан - 200 гр,
соль - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу.
Приготовление
Нужно удалить твердые концы спаржи, помыть ее и обсушить. Смазываем противень оливковым маслом и выкладываем спаржу. Учтите, что спаржа должна лежать в один слой. Посыпаем спаржу измельченным чесноком, солим и перчим по вкусу. Поливаем оливковым маслом. Ставим противень в духовку, разогретую 200 градусов на 9-12 минут. Через указанная время достаем противень из духовки и посыпаем спаржу натертым пармезаном.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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