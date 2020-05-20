Спаржа: раскрыты важные преимущества для здоровья, о которых мало кто знает

Спаржа — не только вкусное и аппетитное блюдо, но и очень полезный продукт. Она является хорошим антиоксидантом, помогает при проблемах с почками, гипертонией и ожирением, а также оказывает противовирусное действие.

OBOZREVATEL совместно с mejorconsalud.com предлагает ознакомиться с главными преимуществами спаржи для здоровья.

Сильное мочегонное средство

Учитывая, что спаржа состоит главным образом из воды, она облегчает выведение жидкости из организма. Согласно исследованиям, рекомендуется людям, у которых наблюдаются проблемы с почками, отеки и гипертония.

Обладает слабительным эффектом

Еще одно из преимуществ спаржи для нашего здоровья связано с ее способностью регулировать кишечный транзит благодаря наличию клетчатки. Она способна предотвращать или лечить запоры, геморрой, дивертикулы в толстой кишке и синдром раздраженного кишечника. Клетчатка, в свою очередь, способствует снижению уровня холестерина и расщеплению сахара в крови.

Хороший антиоксидант

Блюдо, в состав которого входит спаржа, может быть намного эффективнее любой косметической процедуры. Это связано с тем, что в ней содержится много антиоксидантов, которые способны нейтрализовать действие свободных радикалов, вызывающих старение. Также спаржа содержит бета-каротин, который полезен для здоровья кожи.

Поддерживает когнитивные функции

Еще одним преимуществом спаржи является то, что она имеет хорошую дозу фолиевой кислоты. Это питательное вещество отвечает не только за улучшение здоровья беременных женщин и помогает плоду в его развитии, но и оказывает благотворное влияние на мозг. Спаржа снижает риск ухудшения когнитивных функций, а также эффективен в борьбе с бессонницей и депрессией.

Очень питательна

В пищевом составе спаржи можно подчеркнуть витамины А, С, Е и К. Она также содержит хром, микроэлементы, клетчатку и фолиевую кислоту. Потребляя ее регулярно, вы обеспечиваете организм многими питательными веществами, необходимыми для его функционирования.

Полезна для костей

Люди старше 50 лет (особенно женщины в период менопаузы) и дети в возрасте до 5 лет должны употреблять больше спаржи, чем другие. Это объясняется тем, что витамин К положительно влияет на кости, благодаря чему они становятся более крепкими.

Рекомендуется для похудения

Если вы хотите похудеть, добавьте спаржу в свой рацион, поскольку она содержит очень мало калорий. Также в ее составе много клетчатки, которая предотвращает запоры и способствует выведению токсинов. Кроме того, спаржа прекрасно утоляет аппетит, поэтому ее можно есть во время какого-то беспокойства, депрессии или скуки.

Оказывает противовирусное действие

Еще одно из преимуществ спаржи связано с ее составом питательных веществ, которые способствуют укреплению иммунной системы. Таким образом, она идеально подходит для предотвращения простуды, гриппа и любых вирусных или бактериальных заболеваний.

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