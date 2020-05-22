Спаржа: названы полезные свойства и легкие рецепты ее приготовления
Спаржа – это универсальное растение с уникальной текстурой и вкусом, которое употребляется во всем мире и отличается высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.
OBOZREVATEL вместе с mejorconsalud.com предлагает ознакомиться с главными преимуществами спаржи и рецептами ее приготовления.
Питательные свойства
Спаржа обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она содержит витамины А, С, Е и К, фолиевую кислоту и клетчатку.
Хотя спаржа считается безопасным продуктом, вы не должны основывать питание только на этой пище. Чрезмерное или продолжительное потребление может вызвать побочные эффекты. Кроме того, в случае проблем со здоровьем, лучше заранее проконсультироваться с врачом.
Спаржа известна своим мочегонным эффектом, так как способствует выведению жидкости из организма. По этой причине ее обычно рекомендуют людям, которые страдают от отеков или проблем с кровяным давлением. Согласно исследованию, она может оказывать положительное влияние на профилактику гипертонии и здоровье почек.
Как и многие другие зеленые овощи, спаржа содержит витамин Е, который помогает снизить когнитивные нарушения в мозге. Также ее часто советуют беременным женщинам из-за содержания фолиевой кислоты, которая показана для предотвращения различных проблем при родах.
Ниже представлены рецепты, которые очень легко приготовить дома.
Пирог со спаржей
Ингредиенты:
Для теста
Мука (250 г)
Сливочное масло (125 г)
Яйцо
Сахар
Соль
Для начинки
Бекон (50 г)
Спаржа
Лук
Яйца
Сливки
Соль и перец для вкуса
Приготовление:
1. Хорошо перемешайте все ингредиенты для теста и сформируйте шар. Оставьте на 30 минут.
2. Раскатайте тесто и переложите его в форму диаметром 25 см.
3. Порежьте бекон на кусочки и обжарьте на сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и продолжайте обжаривать еще в течение 5 минут. Переложите в форму с тестом.
4. Затем добавьте спаржу (помните, что ее нужно предварительно отварить в подсоленной воде в течение 5 минут).
5. Отдельно взбейте яйца со сливками (8 столовых ложек) и вылейте смесь в форму.
6. Запекайте в духовке при 170 ºC 20 минут.
Спаржа с лососем и соусом
Ингредиенты:
Белая спаржа
Копченый лосось
Вода
Соль
Сахар
Зеленый лук
Для соуса
Сливочное масло (200 г)
Сок половины лимона
Яичные желтки
Белое вино
Перец
Соль
Кориандр
Приготовление:
1. Очистите спаржу и поместите ее в кастрюлю с кипящей водой, солью и сахаром. Варите в течение 10 минут, процедите и дайте остыть.
2. Тем временем начните делать соус. Растопите сливочное масло и поставьте кастрюлю для водяной бани. Смешайте над ней вино с желтками и хорошо взбивайте.
3. Постепенно вливайте сливочное масло, чтобы получить кремовую текстуру. Добавьте кориандр, соль, лимонный сок и перец.
4. Спаржу оберните ломтиками лосося, а сверху полейте соусом и украсьте луком.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе и преимуществах цветной капусты