Спаржа: названы полезные свойства и легкие рецепты ее приготовления

Спаржа – это универсальное растение с уникальной текстурой и вкусом, которое употребляется во всем мире и отличается высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.

OBOZREVATEL вместе с mejorconsalud.com предлагает ознакомиться с главными преимуществами спаржи и рецептами ее приготовления.

Питательные свойства

Спаржа обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она содержит витамины А, С, Е и К, фолиевую кислоту и клетчатку.

Хотя спаржа считается безопасным продуктом, вы не должны основывать питание только на этой пище. Чрезмерное или продолжительное потребление может вызвать побочные эффекты. Кроме того, в случае проблем со здоровьем, лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Спаржа известна своим мочегонным эффектом, так как способствует выведению жидкости из организма. По этой причине ее обычно рекомендуют людям, которые страдают от отеков или проблем с кровяным давлением. Согласно исследованию, она может оказывать положительное влияние на профилактику гипертонии и здоровье почек.

Как и многие другие зеленые овощи, спаржа содержит витамин Е, который помогает снизить когнитивные нарушения в мозге. Также ее часто советуют беременным женщинам из-за содержания фолиевой кислоты, которая показана для предотвращения различных проблем при родах.

Ниже представлены рецепты, которые очень легко приготовить дома.

Пирог со спаржей

Ингредиенты:

Для теста

Мука (250 г)

Сливочное масло (125 г)

Яйцо

Сахар

Соль

Для начинки

Бекон (50 г)

Спаржа

Лук

Яйца

Сливки

Соль и перец для вкуса

Приготовление:

1. Хорошо перемешайте все ингредиенты для теста и сформируйте шар. Оставьте на 30 минут.

2. Раскатайте тесто и переложите его в форму диаметром 25 см.

3. Порежьте бекон на кусочки и обжарьте на сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и продолжайте обжаривать еще в течение 5 минут. Переложите в форму с тестом.

4. Затем добавьте спаржу (помните, что ее нужно предварительно отварить в подсоленной воде в течение 5 минут).

5. Отдельно взбейте яйца со сливками (8 столовых ложек) и вылейте смесь в форму.

6. Запекайте в духовке при 170 ºC 20 минут.

Спаржа с лососем и соусом

Ингредиенты:

Белая спаржа

Копченый лосось

Вода

Соль

Сахар

Зеленый лук

Для соуса

Сливочное масло (200 г)

Сок половины лимона

Яичные желтки

Белое вино

Перец

Соль

Кориандр

Приготовление:

1. Очистите спаржу и поместите ее в кастрюлю с кипящей водой, солью и сахаром. Варите в течение 10 минут, процедите и дайте остыть.

2. Тем временем начните делать соус. Растопите сливочное масло и поставьте кастрюлю для водяной бани. Смешайте над ней вино с желтками и хорошо взбивайте.

3. Постепенно вливайте сливочное масло, чтобы получить кремовую текстуру. Добавьте кориандр, соль, лимонный сок и перец.

4. Спаржу оберните ломтиками лосося, а сверху полейте соусом и украсьте луком.

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