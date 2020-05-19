Соус песто на новый лад: три уникальных рецепта от вегана

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию три рецепта соуса песто, которыми в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

Песто с веганским сыром

Ингредиенты

базилик - 1 пучок,⠀

кедровые орехи - 3 ст.л,⠀

оливковое масло - 7 0 мл,⠀

чеснок 3 г,⠀

веганский сыр - по вкусу,

орегано - по вкусу,

лимон - 1 шт,⠀

соль - по вкусу.

Приготовление

В чашу блендера кладем кедровые орешки, чеснок, лимонный сок. Добавляем базилик. Посыпаем солью и поливаем оливковым маслом. Добавляем веганский сыр и орегано. Все перемалываем до однородного состояния. Песто готов.

Томатный песто⠀

Ингредиенты

вяленые томаты - 100гр,⠀

базилик - 1 пучок,⠀

кедровые и миндальные орехи 100 гр,⠀

веганский сыр - по вкусу,⠀

орегано - 1 ч.л,⠀

соль - по вкусу,⠀

оливковое масло - 70 мл,⠀

халапеньо - по вкусу,

чеснок - 1-2 зубчика.⠀

Приготовление

Кладем в чашу блендера вяленые томаты, добавляем миндаль и кедровые орехи. Теперь кладем немного халапеньо, чеснок, базилик, веганский сыр и сок лимона. Добавляем оливковое масло и все измельчаем до состояния пюре. Томатный песто готов.

Фасолевый песто

Ингредиенты

фасоль - 200гр,⠀

базилик или шпинат - 1 пучок,⠀

кедровые орехи - 100 гр,⠀

веганский сыр - по вкусу,⠀

орегано 1 ч.л,⠀

соль - по вкусу,⠀

оливковое масло - 70 мл,⠀

чеснок - 1-2 зубчика.⠀

Приготовление

В чашу блендера кладем отваренную белую фасоль, добавляем чеснок, сыр, орегано, базилик, шпинат и кедровые орехи. Вливаем оливковое масло и взбиваем все до однородного состояния. Фасолевый песто готов.

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