Соус песто на новый лад: три уникальных рецепта от вегана

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию три рецепта соуса песто, которыми в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.
Песто с веганским сыром
Ингредиенты
базилик - 1 пучок,⠀
кедровые орехи - 3 ст.л,⠀
оливковое масло - 7 0 мл,⠀
чеснок 3 г,⠀
веганский сыр - по вкусу,
орегано - по вкусу,
лимон - 1 шт,⠀
соль - по вкусу.
Приготовление
В чашу блендера кладем кедровые орешки, чеснок, лимонный сок. Добавляем базилик. Посыпаем солью и поливаем оливковым маслом. Добавляем веганский сыр и орегано. Все перемалываем до однородного состояния. Песто готов.
Томатный песто⠀
Ингредиенты
вяленые томаты - 100гр,⠀
базилик - 1 пучок,⠀
кедровые и миндальные орехи 100 гр,⠀
веганский сыр - по вкусу,⠀
орегано - 1 ч.л,⠀
соль - по вкусу,⠀
оливковое масло - 70 мл,⠀
халапеньо - по вкусу,
чеснок - 1-2 зубчика.⠀
Приготовление
Кладем в чашу блендера вяленые томаты, добавляем миндаль и кедровые орехи. Теперь кладем немного халапеньо, чеснок, базилик, веганский сыр и сок лимона. Добавляем оливковое масло и все измельчаем до состояния пюре. Томатный песто готов.
Фасолевый песто
Ингредиенты
фасоль - 200гр,⠀
базилик или шпинат - 1 пучок,⠀
кедровые орехи - 100 гр,⠀
веганский сыр - по вкусу,⠀
орегано 1 ч.л,⠀
соль - по вкусу,⠀
оливковое масло - 70 мл,⠀
чеснок - 1-2 зубчика.⠀
Приготовление
В чашу блендера кладем отваренную белую фасоль, добавляем чеснок, сыр, орегано, базилик, шпинат и кедровые орехи. Вливаем оливковое масло и взбиваем все до однородного состояния. Фасолевый песто готов.
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