Сливочный сыр от Лизы Глинской

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Авторский рецептом сливочного сыра в Youtube поделилась победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская.

СЛИВОЧНЫЙ СЫР

Ингредиенты

сливки - 1 л,

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление

Вливаем 1 литр жирных сливок в сотейник, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Ставим сотейник на слабый огонь, периодически помешивая практически доводим до кипения.

Сливки начнут сворачиваться, контролируйте процесс, чтобы сливки не пригорели. Как только сливки начинают закипать, снимаем их с огня. В большую кастрюлю ставим сито и застилаем его марлей. Вливаем в это сито сливки, накрываем крышкой, либо пленкой и убираем на 5-6 часов в холодильник.

Нам необходимо, чтобы стекла вся сыворотка. Маскарпоне готов. Перекладываем его в чистую тару с плотно закрывающейся крышкой и убираем в холодильник. Срок хранения не более 5-6 дней.

Из 1 литра сливок получается 300-400 г маскарпоне.

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