Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Сливочный сыр от Лизы Глинской

349
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Авторский рецептом сливочного сыра в Youtube поделилась победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская.

Сливочный сыр от Лизы Глинской

СЛИВОЧНЫЙ СЫР

Ингредиенты

  • сливки - 1 л,

  • лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление

Вливаем 1 литр жирных сливок в сотейник, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Ставим сотейник на слабый огонь, периодически помешивая практически доводим до кипения.

Сливки начнут сворачиваться, контролируйте процесс, чтобы сливки не пригорели. Как только сливки начинают закипать, снимаем их с огня. В большую кастрюлю ставим сито и застилаем его марлей. Вливаем в это сито сливки, накрываем крышкой, либо пленкой и убираем на 5-6 часов в холодильник.

Нам необходимо, чтобы стекла вся сыворотка. Маскарпоне готов. Перекладываем его в чистую тару с плотно закрывающейся крышкой и убираем в холодильник. Срок хранения не более 5-6 дней.

Из 1 литра сливок получается 300-400 г маскарпоне.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz