Слава Каминская из "НеАнгелов" поделилась рецептом самого вкусного завтрака

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила поделиться рецептом приготовления блюда на завтрак.
В сторис своего Instagram-аккаунта певица рассказала, как приготовить льняную кашу.
Согласно рецепту Каминской, нужно заранее подготовить кокосовое молоко, 30/70% жирности коровьего молока, ванильный сахар стевия и семена льна. Получившуюся массу нужно довести до кипения и варить 7-10 минут, добавив кокосовую стружку, бананы и изюм.
"Самая вкусная льняная каша на свете", - пишет артистка.
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