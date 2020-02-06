Сладости, полезные для здоровья и фигуры: топ-5 от диетолога

Идея полезных сладостей – весьма привлекательна. Многим хотелось бы найти для себя подобный продукт: вкусный, но при этом – не вредящий здоровью и фигуре. Возможно, эту задачу можно решить с помощью сахарозаменителей?
И да, и нет. Сахарозаменители в большинстве своем также не слишком полезны. И любой сладкий продукт необходимо есть в ограниченных количествах. При этом существуют сладости, обладающие массой полезных свойств. И неплохо было бы периодически включать их в свой рацион.
Полезные сладости лучше готовить самостоятельно
OBOZREVATEL подготовил для вас топ-5 полезных сладостей (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
1. Вяленая хурма
Вяленая хурма – традиционное блюдо в Японии
Вяленая хурма – самый полезный из сухофруктов и самая полезная сладость. У нас, к сожалению, она не так распространена, как изюм, финики или курага. А зря! Вяленая хурма содержит много витаминов А и В5, хрома и йода. Биотина в ней в 15 раз больше, чем в кураге, а магния – втрое больше, чем в изюме. Ну и, конечно, клетчатка и калий – в достаточном объеме.
Сколько вяленой хурмы можно съесть в день без вреда для фигуры и здоровья? Около 80 грамм.
2. Подсолнечная халва
Подсолнечная халва
Халва – очень калорийная сладость, поскольку помимо сахаров она содержит большое количество жиров. А еще в подсолнечной халве можно найти море витамина Е (суточная норма в 70 граммах продукта), витамин В1, кальций, магний и невероятное количество биотина.
Сколько халвы можно съесть в день без вреда для фигуры и здоровья? Около 70 грамм.
3. Ореховая паста (арахисовая паста)
Арахисовая паста
Важный момент – эту сладость необходимо делать самостоятельно, поскольку в промышленных масштабах на ее производство идут третьесортные, часто даже заплесневевшие орехи. А орехи, пораженные плесенью, заражены канцерогенными афлатоксинами. Но ореховая паста, сделанная из качественных орешков, содержит витамины группы В, селен, витамин Е, магний, цинк и все те вещества, из-за которых диетологи рекомендуют ежедневно есть семечки и орехи.
Сколько ореховой пасты можно съесть в день без вреда для фигуры и здоровья? Около 60-70 грамм.
Как приготовить ореховую пасту дома? Орешки измельчить, смешать в равных пропорциях с сахарным сиропом или медом, по желанию – добавить какао и любимые специи (ваниль, корицу, имбирь).
4. Цукаты из цитрусовой цедры
Домашние цукаты из апельсина
Цедра цитрусовых содержит много клетчатки, витамина С, кальция и особые антиоксиданты – биофлавоноиды. Большая часть компонентов теряется при кулинарной обработке, но, в любом случае, цукаты из цедры – полезная альтернатива конфетам.
Сколько цукатов из цитрусовых можно съесть в день без вреда для фигуры и здоровья? Около 100 грамм.
5. Экстрачерный шоколад
Вопреки расхожему мнению, в экстрачерном шоколаде не меньше сахаров, чем в обычном, и он не менее калорийный. Но из черного шоколада лучше усваиваются антиоксиданты – полифенолы, потому выбор между горьким и молочным шоколадом лучше делать в пользу первого.
Сколько грамм экстрачерного шоколада можно съесть в день без вреда для фигуры и здоровья? Около 50 грамм.
И помните еще несколько важных правил:
выбирайте только одну сладость в день
пейте чай и кофе без сахара
избегайте газированных напитков и соков (включая свежевыжатые)
следите за общей калорийностью дневного рациона.
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