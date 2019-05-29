Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
Главная Блоги

/Кулинарные новости

Сладкая жареная морковь: простой и вкусный рецепт от шеф-повара

274Читать материал на украинском

Известный кулинарный обозреватель и повар Найджел Слэйтер рассказал, как быстро и просто приготовить сладкую жареную морковь со специями.

Приготовление этого блюда не займет много сил и времени, сообщает The Guardian.

Отмечается, что необходимо взять 800 граммов морковки, 250 г сыра панир (также подойдет фета), 5 столовых ложек арахисового масла, по чайной ложке семян горчицы, тмина, кориандра, морскую соль.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простые рецепты вкусного пудинга.

Духовку нужно разогреть до 200 градусов, морковку обрезать и почистить, залить арахисовым маслом и готовить 40-45 минут, перемешивая.

На сухой сковороде смешать специи и прогреть несколько минут, после чего раздавить и измельчить, посыпать ими готовую морковь.

Сыр поджарить до золотистого цвета, после чего тоже переложить на блюдо.

Сладкая жареная морковь: простой и вкусный рецепт от шеф-повара

Помимо прочего, смотрите на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить кабачки с бараниной за полчаса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Логинова Оля
Логинова Оля
Мoя искpенняя благодapнocть тем, кто пoкaзaл мне этoт прeкpaсный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁jffm3gh Пpocтo пpoйдя oпpoc пoлyчилa почти полyгoдовую заpплaту)) Пoльзуйтeсь, пoка есть вoзможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0