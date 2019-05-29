Сладкая жареная морковь: простой и вкусный рецепт от шеф-повара

Известный кулинарный обозреватель и повар Найджел Слэйтер рассказал, как быстро и просто приготовить сладкую жареную морковь со специями.

Приготовление этого блюда не займет много сил и времени, сообщает The Guardian.

Отмечается, что необходимо взять 800 граммов морковки, 250 г сыра панир (также подойдет фета), 5 столовых ложек арахисового масла, по чайной ложке семян горчицы, тмина, кориандра, морскую соль.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простые рецепты вкусного пудинга.

Духовку нужно разогреть до 200 градусов, морковку обрезать и почистить, залить арахисовым маслом и готовить 40-45 минут, перемешивая.

На сухой сковороде смешать специи и прогреть несколько минут, после чего раздавить и измельчить, посыпать ими готовую морковь.

Сыр поджарить до золотистого цвета, после чего тоже переложить на блюдо.

Помимо прочего, смотрите на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить кабачки с бараниной за полчаса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!