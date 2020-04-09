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По традиции рецепт комментирует диетолог.

СКУМБРИЯ ТУШЕНАЯ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

Скумбрия свежая - 400 гр.

Лук репчатый - 1 шт.

Шпинат - 200 гр.

Масло растительное - 50 мл.

Укроп - пучок

Петрушка - пучок

Лимон - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Моем скумбрию. Удаляем внутренности и кости, но не разрезаем рыбу на части. Тушка должна остаться целой, так как в дальнейшем мы будем ее фаршировать. Почищенную и промытую рыбу выкладываем на бумажное полотенце и как следует промакиваем.

Теперь солим скумбрию, посыпаем черным молотым перцем и сбрызгиваем лимонным соком. Убираем рыбу в холодильник на 20-30 минут. Этого времени будет достаточно чтобы она замариновалась.

Пока маринуется рыба, можно заняться овощами. Чистим репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Ставим на плиту сковороду и добавляем несколько ложек растительного масла. Когда масло нагреется, отправляем в сковороду лук и обжариваем его до мягкого состояния.

Через 5-6 минут к луку добавляем измельченный шпинат. Если вы будете использовать замороженный шпинат, его нужно будет заранее разморозить и слить всю жидкость. Тушим лук со шпинатом 3-4 минуты.

Укроп и петрушку моем и мелко нарезаем. Добавляем зелень в сковороду к луку и шпинату. Все еще раз перемешиваем. Солим и перчим наше блюдо по вкусу и выключаем плиту.

Теперь достаем из холодильника замаринованную рыбу.

Выкладываем рыбу на противень, застеленный фольгой. Фаршируем скумбрию начинкой из зелени и лука. Заворачиваем наше блюдо в фольгу и запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Примерное время запекания около 30 минут. К столу рыбу подаем с долькой лимона.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Скумбрия – отличный источник белков и жиров. Блюдо замечательное, но важно учитывать, что в 100 граммах этой рыбки содержится около 15 граммов жира. Если у вас цель похудеть – учитывайте калорийность всего блюда. Зелень – отличный источник витаминов и минералов – важные составляющие для укрепления иммунитета.

При этом в 100 граммах рыбы содержится около 50 мкг хрома, что важно и в борьбе с инсулинорезистентностью, и в стремлении укрепить мышечную ткань".

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