Как долго живут свежие овощи и зелень

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о том, где, как и сколько времени хранить фрукты, чтобы они дольше сохраняли свежесть, поскольку холодильник не всегда является лучшим местом для их сбережения.

Сегодня при содействии elespanol.com OBOZREVATEL дает полезные советы по хранению овощей и зелени.

Сколько времени хранятся свежие овощи

3-5 дней: мангольд, базилик свежий, кудрявая капуста, нарезанный лук, свежий зеленый лук, кориандр, эскарол, спаржа, пак-чой, помидоры.

5-7 дней: артишоки, баклажаны, брокколи, кабачки, тыква нарезанная, лук-шалот, грибы, брюссельская капуста, цветная капуста, эндивий, свежий горох, укроп, салат латук, молодой картофель, болгарский перец, лук-порей, редис, рукола.

Больше 2 недель: сельдерей, батат, тыква(целая), лук(целый), пастернак, имбирь, ломбарда (капуста красная), репа, картофель, свекла, капуста, розмарин, тимьян, морковь.

Как и где хранить свежие овощи

Свежий базилик, зеленый лук, брокколи, спаржа, лук-порей, фенхель и сельдерей хранятся в холодильнике в течение нескольких дней, если поставить стебли в стакан с водой, как будто это цветы.

Лук, картофель и батат – в сухом, прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, отдельно друг от друга. Лук порезанный следует хранить в холодильнике, завернутым в полиэтиленовую пленку.

Кабачки и тыкву нужно оставить в прохладном месте с низкой освещенностью, но, если они порезаны – только в холодильнике.

Баклажаны нужно положить в контейнер, а затем в холодильник, чтобы защитить их от влаги. То же самое касается перца, свеклы, редиса и артишоков, однако последние два лучше хранить без листьев, завернув в бумажное полотенце.

Грибы хранятся в течение нескольких дней, но лучше употреблять их в ближайшее время.

Капусту, в том числе цветную и красную, лучше положить в холодильник или какое-то прохладное и сухое место.

Листовые зеленые овощи – мангольд, шпинат, салат, пак-чой можно хранить в ящике холодильника в течение недели, завернув в лист кухонной бумаги.

Помидоры следует оставить в прохладном и сухом месте.

Руккола лучше всего сохранится, если положить ее в контейнер с куском влажной кухонной бумаги. То же самое касается брюссельской капусты, свежего гороха, эндивия, моркови, пастернака и репы.