Сказочно вкусная жареная картошка: рецепт с секретом

Кажется, что может быть проще, чем пожарить картошку? На самом деле, в приготовлении этого привычного блюда есть важные нюансы.

Очень ароматной и поджаристой картошка получается, только если она заполняет не всю сковороду с верхом. Кроме того, солить готовый картофель нужно в конце.

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И даже перемешивать нарезанную картошку нужно особым способом, тогда в результате она получится румяной и аппетитной.

Об этих и других секретах приготовления самого вкусного жареного картофеля читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке.

Жареная картошка

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