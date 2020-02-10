Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Сказочно вкусная жареная картошка: рецепт с секретом

6.7т
Читать материал на украинском

Кажется, что может быть проще, чем пожарить картошку? На самом деле, в приготовлении этого привычного блюда есть важные нюансы.

Очень ароматной и поджаристой картошка получается, только если она заполняет не всю сковороду с верхом. Кроме того, солить готовый картофель нужно в конце.

Новости
Рецепт восхитительного французского блюда с фаршем

И даже перемешивать нарезанную картошку нужно особым способом, тогда в результате она получится румяной и аппетитной.

Об этих и других секретах приготовления самого вкусного жареного картофеля читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке.

Жареная картошка

Жареная картошка

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы