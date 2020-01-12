Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Сказочно вкусная запеканка: очень простой рецепт

283
Читать материал на украинском

Вкусная и сытная запеканка – идеальное блюдо на обед, ужин или к праздничному столу.

FoodOboz предлагает вашему вниманию вкуснейшую запеканку с картофелем и грибами под сыром.

Аппетитная румяная корочка и аромат грибов не оставят равнодушными никого!

Для этой запеканки грибы нужно заранее обжарить и уложить все составляющие в форму слоями.

Проверенный рецепт этого блюда доступен по ссылке: Сырная запеканка.

Сырная запеканка

Сырная запеканка

Читайте также:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы