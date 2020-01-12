Сказочно вкусная запеканка: очень простой рецепт

Вкусная и сытная запеканка – идеальное блюдо на обед, ужин или к праздничному столу.

FoodOboz предлагает вашему вниманию вкуснейшую запеканку с картофелем и грибами под сыром.

Аппетитная румяная корочка и аромат грибов не оставят равнодушными никого!

Для этой запеканки грибы нужно заранее обжарить и уложить все составляющие в форму слоями.

Проверенный рецепт этого блюда доступен по ссылке: Сырная запеканка.

Сырная запеканка

Читайте также:

Рецепт самой вкусной запеканки из картошки.

Сытный наваристый рассольник: самый простой рецепт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся