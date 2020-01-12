Сказочно вкусная запеканка: очень простой рецепт

Вкусная и сытная запеканка – идеальное блюдо на обед, ужин или к праздничному столу.
FoodOboz предлагает вашему вниманию вкуснейшую запеканку с картофелем и грибами под сыром.
Аппетитная румяная корочка и аромат грибов не оставят равнодушными никого!
Для этой запеканки грибы нужно заранее обжарить и уложить все составляющие в форму слоями.
Проверенный рецепт этого блюда доступен по ссылке: Сырная запеканка.
Сырная запеканка
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