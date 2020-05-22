В Турции определились со шведскими столами для туристов

Турецкие отели не будут отменять системы питания "все включено" и "шведский стол", хотя и будут внесены некоторые изменения.

Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой после того, как некоторые СМИ сообщили о том, что для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц там откажутся от привычных и популярных систем питания.

Чиновник отметил, что в отелях, с гигиенической точки зрения, будут внесены изменения в презентации блюд "шведского стола". Отныне выбранные блюда будут выдаваться отдыхающим непосредственно поваром.

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"Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями", цитирует министра культуры и туризма socportal.info

В федерации турецких отельеров сообщили, что после пандемии владельцы гостиниц усилят санитарные меры, в том числе, применят социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, свекла, сардины, капуста, корица и тыква названы самыми недооцененными среди полезных продуктов, которые человеку необходимо регулярно употреблять.