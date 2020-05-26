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Аппетитные шпинатные оладьи

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод.

Сегодня предлагаем рецепт шпинатных оладьев от фудблогера breakfast_at_carries.

Аппетитные шпинатные оладьи

breakfast_at_carries

ИНГРЕДИЕНТЫ:

на 2 порции

  • цельнозерновая мука 90 гр.

  • свежий шпинат 40 гр.

  • молоко (я брала миндальное) 150 мл.

  • яйцо 1 шт.

  • разрыхлитель 3 гр.

  • сахар, соль, перец, сушёный базилик по вкусу

  • растительное масло 3 ст.л. (для обжаривания)

  • крем чиз 1 ст.л. (для подачи)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Просеять вместе муку, разрыхлитель и специи.

В блендере пробить шпинат, яйцо и молоко и немного сахара до однородности. Ввести жидкую часть в сухую. Хорошенько перемешать.

Выпекать оладьи на среднем огне на растительном масле.

Подавать со сливочным сыром, сверху можно украсить листиком свежего шпината.

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Тема
Питание
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продукты
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