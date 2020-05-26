Аппетитные шпинатные оладьи

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Сегодня предлагаем рецепт шпинатных оладьев от фудблогера breakfast_at_carries.
breakfast_at_carries
ИНГРЕДИЕНТЫ:
на 2 порции
цельнозерновая мука 90 гр.
свежий шпинат 40 гр.
молоко (я брала миндальное) 150 мл.
яйцо 1 шт.
разрыхлитель 3 гр.
сахар, соль, перец, сушёный базилик по вкусу
растительное масло 3 ст.л. (для обжаривания)
крем чиз 1 ст.л. (для подачи)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Просеять вместе муку, разрыхлитель и специи.
В блендере пробить шпинат, яйцо и молоко и немного сахара до однородности. Ввести жидкую часть в сухую. Хорошенько перемешать.
Выпекать оладьи на среднем огне на растительном масле.
Подавать со сливочным сыром, сверху можно украсить листиком свежего шпината.
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