Шпинат: рецепты, как приготовить суп, салат, омлет, пирог

Шпинат - одно из самых полезных растений, которое нужно максимально употреблять в пищу в составе разных блюд, пока сезон.

В связи с этим OBOZREVATEL.Smak собрал советы и рецепты по приготовлению этого продукта.

Заметим, что шпинат содержит неперевариваемую клетчатку, витамины А, С, Е, Н, К, РР, группы В, кальций, калий, натрий, магний, железо, фосфор, каротин, и множество других элементов.

При этом он имеет энергетическую ценность на уровне всего в 22 ккал на 100 грамм.

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Поскольку в шпинате есть ценный легкоусваиваемый белок и железо, он особо полезен для всех, кто по каким-то причинам ест мало мяса, но будет эффективным помощником в поддержании здоровья и похудении для каждого без исключений.

Суточную норму шпината специалисты оценивают в 150-350 г.

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Шеф-повар Линда Хоффман рассказала Coloradoan, что шпинат лучше есть приготовленным, поскольку при употреблении сырых листьев плохо усваиваются кальций и железо.

Его можно добавлять в супы, горячие макароны, омлеты, и многие другие блюда, однако, обязательно это нужно делать лишь в последние минуты приготовления, чтобы он не успел подвергнуться сильной термической обработке и сохранил ценные микроэлементы.

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Хорошо шпинат сочетается с яйцами, разными сортами сыра, лимоном, чесноком, беконом, колбасой, фасолью.

Вы можете легко и просто повысить норму употребления шпината, воспользовавшись одним из пошаговых рецептов на OBOZREVATEL.Smak.

Смотрите, как лучше всего приготовить:

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