Шоколадный брауни: простой и очень вкусный

Шоколадный брауни – это классический американский десерт, который известен многим своим богатым и насыщенным вкусом.

Рецепт включает в себя масло (или маргарин), яйца, сахар, муку, ваниль и какао. По желанию можно добавить орехи. Это все, что нужно для приготовления идеального десерта, который точно никого не оставит равнодушным, уверяет OBOZREVATEL.

Ингредиенты:

1,25 стакана масла (или маргарина, размягченного)

0,75 стакана какао

4 яйца

2 стакана сахара

2 ч. л. ванильного экстракта

1,5 стакана муки

По желанию: 2 стакана орехов (нарезанных)

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты.

2. Разогрейте духовку до 180ºC.

3. Растопите масло или маргарин и добавьте какао. Хорошо перемешайте, чтобы объединить ингредиенты.

4. Перенесите все в большую миску, если необходимо, затем добавьте сахар и яйца (по одному за раз). Между каждым яйцом хорошо взбивайте.

5. После того как яйца взбиты, добавьте ванильный экстракт и перемешайте.

6. Добавьте муку и нарезанные орехи (по желанию), затем хорошо размешайте.

7. Выпекайте в слегка смазанной маслом форме 23x33 см в течение 30 минут в предварительно разогретой духовке.

8. Дайте пирожным остыть в течение 20-30 минут.

9. Как только они полностью остынут, можете разрезать их на 20 квадратных кусочков.

Совет

Не уверены, какие орехи использовать? Хотя нарезанные грецкие орехи являются традиционными для шоколадного брауни, одним из преимуществ выпечки в домашних условиях является то, что вы можете добавлять все по своему вкусу. Если нравится нутелла, добавьте нарезанный фундук. Также попробуйте орехи макадамии. Для более нейтрального вкуса с большим количеством хруста подойдут бразильские орехи. Если все еще не можете решить, попробуйте смешать несколько видов одновременно.

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