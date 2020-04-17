OBOZREVATELпродолжает публиковать интересные рецепты паски.

Фирменным рецептом пасхальной выпечки со своими поклонниками поделился Евгений Литвинкович — белорусский автор и исполнитель, супер-финалист шоу "Україна має талант" в 2012 году и супер-финалист шоу "Х фактор" в 2013 году.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСКА ОТ ЕВГЕНИЯ ЛИТВИНКОВИЧА

Ингредиенты

Опара

сахар - 10г,

дрожжи - 15г,

молоко - 75г,

мука - 40г.

Тесто

мука - 250г,

какао - 30г,

яйцо - 3шт,

сахар - 100г,

сливки 33% - 100мл,

масло сливочное - 100г,

соль - 0,25ч.л.

Начинка

сливки - 100г,

сахарная пудра - 25г,

крем-сыр - 250г.

Карамель

сахар - 200г,

вода - 60мл,

масло сливочное - 30-40г,

сливки 33% - 120мл,

соль - 0,5 ч.л.

Карамельная нить

сахар - 100г,

вода - 30мл.

Глазурь белая

шоколад белый - 100г,

сливки - 50г.

Глазурь черная

шоколад чёрный (56%) - 100г,

сливки - 50г.

Декор

яйца Kinder Schoko Bons - 1 уп,

Kinder шоколад - 4 шт.

Приготовление

Начнем с того, что приготовим опару. В миске соединяем 10 гр. сахара, 15 гр. дрожжей, 75 мл. молока и 40 гр. муки. Все тщательно перемешиваем до полного растворения дрожжей в молоке. Накрываем опару полотенцем и убираем в теплое место на 30 минут.

Пока стоит опара, начинаем готовить тесто. В другую миску насыпаем 250 гр. просеянной муки. Добавляем к муке 30 гр. какао, и все хорошо перемешиваем.

Берем три яйца и белки отделяем от желтков. Белки пока убираем в сторону, а желтки кладем в отдельную емкость, добавляем к ним 100 гр. сахара и взбиваем до состояния пены. К взбитым желткам добавляем 100 гр. размягченного сливочного масла. Взбиваем массу до однородного состояния и вливаем 100 мл. теплых сливок. Снова все взбиваем.

Перекладываем опару в миску к взбитым желткам и аккуратно все перемешиваем. Теперь возвращаемся к белкам. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до устойчивых пиков.

Начинаем небольшими порциями добавлять в тесто муку с какао и взбитые белки. Делаем это осторожно и поэтапно. Вымешиваем тесто, после чего накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на один час.

Пока тесто поднимается, мы приготовим начинку. Наливаем в миску 100 гр. сливок и взбиваем их при помощи миксера. Добавляем в сливки 25 гр. сахарной пудры и 250 гр. крем-сыра. Взбиваем массу до однородного состояния.

Теперь займемся карамелью. Ставим на плиту сотейник. Насыпаем в него 200 гр. сахара. Добавляем 60 мл. воды. Доводим массу до кипения и варим до тех пор, пока сахар не начнет менять цвет. Как только сахар станет янтарного цвета, добавляем в массу 40 гр. сливочного масла. Даем маслу растаять и снимаем сотейник с огня. В горячую карамель вливаем сливки и сразу же все перемешиваем. Добавляем щепотку соли и еще раз все перемешиваем.

Возвращаемся к нашему шоколадному тесту. Обминаем его и оставляем в теплом месте еще на один час.

Теперь сделаем паутинку из карамели. Отправляем в сотейник 100 гр. сахара и 30 мл. воды. Варим эту массу до полного растворения сахара. Как только сахар начнет темнеть - карамель готова. Даем карамели остыть до теплого состояния, после чего опускаем в карамель вилку и очень быстрыми движениями формируем нить, складывая ее на борта миски или тарелки. Когда карамельная нить затвердеет, сворачиваем ее в виде гнезда.

Возвращаемся к тесту. Обминаем его еще раз и раскладываем в формочки для пасок. Тесто должно занимать не более половины объема формочек. Накрываем формы с тестом полотенцем и оставляем на 20 минут. Выпекаем паски в духовке, разогретой до 180 градусов. Время выпекания около 40 минут в зависимости от размера ваших пасок.

Остывшие паски вынимаем из форм. Осторожно срезаем верхушку и ложкой вынимаем мякиш. Заполняем паску крем-сыром. Ложкой делаем в сыре углубление и заполняем его подготовленной карамелью. Накрываем паску срезанной верхушкой. Сверху поливаем паску растопленным белым шоколадом. Декорируем паску гнездом из карамельной нити и шоколадными яйцами.

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