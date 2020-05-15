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Шеф-повар раскрыла секретный ингредиент для приготовления суперяичницы

20.6т
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Австралийская икона кулинарии Мэгги Беер рассказала, что использование апельсиновой цедры придает обычной яичнице королевский вкус.

Ее рецепт достаточно прост: вначале Мэгги разбивает четыре яйца в емкость, взбивает их, вливает туда треть стакана сливок и солит. А затем уже наступает время ее секретного ингредиента, пишет Perth Now.

Цедру от апельсина она получает, натирая цитрус на терке и после этого добавляет ее в заранее приготовленную смесь.После этого перемешанную яичную кашицу выливает на заранее разогретую сковородку, смазанную сливочным маслом.

Мэгги Беер и ее секретный ингредиент

Мэгги Беер и ее секретный ингредиент

perthnow.com.au

В процессе приготовления яичницу необходимо постоянно помешивать.

После этого Беер подает яичницу на тосте с маслом, который посыпает перцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть люди, ограничивающие количество яиц в своем рационе, в связи с риском повышения уровня холестерина в крови. Однако, в данной ситуации, многие учитывают не все факторы.

Об этом нашим читателям рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

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