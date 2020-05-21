Шаурма без мяса с двумя соусами: рецепт от известного фуд-блогера

Елена Коваленко FoodOboz 17:00, 21.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

ШАУРМА БЕЗ МЯСА С ДВУМЯ СОУСАМИ

Ингредиенты

  • копченый тофу и/или сейтан - 300 гр,⠀

  • огурцы - 2 шт,⠀

  • помидоры - 3 шт,⠀

  • китайская капуста - 1 шт.

Для первого соуса⠀

  • растительное молоко - 200 мл,⠀

  • растительное масло - 30-40 мл,⠀

  • чеснок - 2 зубчика,

  • маринованные огурцы - 2-3 шт,⠀

  • соль и перец - по вкусу.⠀

Для второго соуса⠀

  • растительное молоко - 200 мл,⠀

  • растительное масло - 30-40 мл,⠀

  • чеснок - 1 зубчик,

  • дезактивированные дрожжи - 3-4 ст. л,⠀

  • соль и перец - по вкусу .⠀

Приготовление

Довольно мелко порежем огурцы, капусту и томаты. Покрупнее - сейтан и тофу. Разрезаем лаваш на две части. Заворачиваем начинку и готовим два веганских соуса. Для этого ингредиенты отправляем в чашу блендера и перемалываем до однородного состояния.

Жарим шаурму на гриле или сухой сковороде без масла. К столу шаурму подаем сразу с двумя соусами.

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Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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