Шаурма без мяса с двумя соусами: рецепт от известного фуд-блогера

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.
ШАУРМА БЕЗ МЯСА С ДВУМЯ СОУСАМИ
Ингредиенты
копченый тофу и/или сейтан - 300 гр,⠀
огурцы - 2 шт,⠀
помидоры - 3 шт,⠀
китайская капуста - 1 шт.
Для первого соуса⠀
растительное молоко - 200 мл,⠀
растительное масло - 30-40 мл,⠀
чеснок - 2 зубчика,
маринованные огурцы - 2-3 шт,⠀
соль и перец - по вкусу.⠀
Для второго соуса⠀
растительное молоко - 200 мл,⠀
растительное масло - 30-40 мл,⠀
чеснок - 1 зубчик,
дезактивированные дрожжи - 3-4 ст. л,⠀
соль и перец - по вкусу .⠀
Приготовление
Довольно мелко порежем огурцы, капусту и томаты. Покрупнее - сейтан и тофу. Разрезаем лаваш на две части. Заворачиваем начинку и готовим два веганских соуса. Для этого ингредиенты отправляем в чашу блендера и перемалываем до однородного состояния.
Жарим шаурму на гриле или сухой сковороде без масла. К столу шаурму подаем сразу с двумя соусами.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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