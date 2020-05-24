Шарлотка без глютена

Елена Коваленко FoodOboz 09:00, 24.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился канал "gotovim veganskoe". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

ШАРЛОТКА БЕЗ ГЛЮТЕНА

Ингредиенты

  • вода - 250 мл,

  • разрыхлитель - 1-2 ч. л,

  • масло растительное - 3 ст. л,

  • яблоко - 3 шт,

  • манка( для панировки),

  • сода гашеная - на кончике ножа,

  • ванилин - по вкусу,

  • рисовая мука - 1 стакан,

  • цельзерновая мука - 1 стакан,

  • цедра апельсина - по вкусу,

  • сахар - 1/2 стакана,

  • мед - 1 ст. л.⠀

Приготовление

Режем яблоки на небольшие кусочки. Смазываем форму для запекания маслом, затем присыпаем манкой, далее выкладываем яблоки.

Теперь приготовим тесто. В тёплой воде растворяем сахар. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель и высыпаем в "сладкую" воду. Добавляем мёд, ванилин, цедру, гашеную соду. Все тщательно перемешиваем и полученное тесто выкладываем к яблокам.

Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов около 35 минут. Перед подачей посыпаем шарлотку сахарной пудрой.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Врач-диетолог Ольга Набока

Регулярное потребление продуктов, содержащих сахар приводит не только к ожирению, но и к множеству заболеваний сердечно–сосудистой системы. Мед я вообще запрещаю подвергать термической обработке. Высокоуглеводный продукт.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась большой любительницей РФ

В Украине детей поразил опасный синдром, связанный с COVID-19: какие симптомы

Донбасс не знал истории. И радостно прыгнул в бездну

Климкин предрек "эпоху беспорядка" после пандемии COVID-19

В Киеве произошли стычки возле офиса Медведчука: 17 задержанных