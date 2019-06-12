Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Главная Блоги

/Кулинарные новости

Сестры начали готовить необычные снеки и сказочно разбогатели

875Читать материал на украинском

Сестрам, которые любили заниматься выпечкой, удалось всего за несколько лет превратить свое хобби в успешный бизнес, и он уже приносит 700 тысяч фунтов в год.

33-летняя Софи и 31-летняя Грейси Тиррелл из Лондона создали свою компанию по производству здоровой безглютеновой еды. А начиналось все с приготовления нескольких видов закусок дома на кухне в 2015 году.

Софи и Грейси Тиррелл

Софи и Грейси Тиррелл

Женщины рассказали The Sun, как они превратили свое хобби в успешный бизнес.

После того, как сестры поделились рецептами в своем блоге, они решили создать Squirrel Sisters, занимающуюся здоровыми закусками, и теперь они поставляют более 80 тысяч единиц товаров в магазины по всей Великобритании.

В интернете одним из самых популярных среди их подписчиков был рецепт безглютеновой закуски из фиников и какао, и именно это стало основой их бизнеса.

Сестры начали готовить необычные снеки и сказочно разбогатели

"Блог был местом, где мы могли выкладывать наши полезные открытия и рецепты, и он быстро завоевал популярность. Мы решили назвать его Squirrel Sisters, прозвище из нашего детства, основанное на фамилии Тиррелл, и так как мы обе любим орехи", - рассказала Грейси.

Сначала Грейси готовила вкусные безглютеновые закуски для своей сестры, и обнаружила, что подобных продуктов просто нету в супермаркетах. Люди, не переносящие глютен, не могут купить такую еду ни в одном крупном в магазине.

Читайте также: Что такое глютен и чем он опасен

Учитывая свободную нишу на рынке, сестры нашли небольшую семейную фабрику, которая согласилась начать производство полезных снеков в виде батончиков в большем масштабе.

Сестры начали готовить необычные снеки и сказочно разбогатели

Вскоре их продукцией заинтересовались крупные супермаркеты, а онлайн продажи пошли вверх.

В будущем Squirrel Sisters планирует расширять производство. Софи уже разрабатывает новые рецепты закусок, которые скоро появятся в магазинах.

"У нас есть некоторые действительно интересные идеи о новых вкусах и форме снеков", - признались сестры.

Читайте также: Рецепт полезного печенья с семенами льна

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Архипова Продажа
Архипова Продажа
Моя иcкрeнняя благoдaрнocть всeм тeм, ктo пoказaл мне этот чyдo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/zjnrhzj Прocтo пройдя опpос полyчилa пoчти пoлугoдовую зapплату)) Пользуйтесь, пoкa eще ecть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0