Сестры начали готовить необычные снеки и сказочно разбогатели

Сестрам, которые любили заниматься выпечкой, удалось всего за несколько лет превратить свое хобби в успешный бизнес, и он уже приносит 700 тысяч фунтов в год.

33-летняя Софи и 31-летняя Грейси Тиррелл из Лондона создали свою компанию по производству здоровой безглютеновой еды. А начиналось все с приготовления нескольких видов закусок дома на кухне в 2015 году.

Софи и Грейси Тиррелл

Женщины рассказали The Sun, как они превратили свое хобби в успешный бизнес.

После того, как сестры поделились рецептами в своем блоге, они решили создать Squirrel Sisters, занимающуюся здоровыми закусками, и теперь они поставляют более 80 тысяч единиц товаров в магазины по всей Великобритании.

В интернете одним из самых популярных среди их подписчиков был рецепт безглютеновой закуски из фиников и какао, и именно это стало основой их бизнеса.

"Блог был местом, где мы могли выкладывать наши полезные открытия и рецепты, и он быстро завоевал популярность. Мы решили назвать его Squirrel Sisters, прозвище из нашего детства, основанное на фамилии Тиррелл, и так как мы обе любим орехи", - рассказала Грейси.

Сначала Грейси готовила вкусные безглютеновые закуски для своей сестры, и обнаружила, что подобных продуктов просто нету в супермаркетах. Люди, не переносящие глютен, не могут купить такую еду ни в одном крупном в магазине.

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Учитывая свободную нишу на рынке, сестры нашли небольшую семейную фабрику, которая согласилась начать производство полезных снеков в виде батончиков в большем масштабе.

Вскоре их продукцией заинтересовались крупные супермаркеты, а онлайн продажи пошли вверх.

В будущем Squirrel Sisters планирует расширять производство. Софи уже разрабатывает новые рецепты закусок, которые скоро появятся в магазинах.

"У нас есть некоторые действительно интересные идеи о новых вкусах и форме снеков", - признались сестры.

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