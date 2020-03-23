Семь главных продуктов для борьбы с коронавирусом

Эти продукты не творят чудеса, но они помогают поддерживать иммунитет на высоком уровне.

В случаях пандемий, таких как коронавирус, важно, чтобы наш организм был сильным и подготовленным.

Увеличение защиты и здорового питания является сейчас ключевым фактором, - утверждает OBOZREVATELю.

ЧЕСНОК

Преимущества чеснока хорошо известны. Гиппократ, отец современной медицины, уже использовал его для лечения различных заболеваний. Наши бабушки знали, что это полезно для печени, пищеварительной системы и простудных заболеваний. Чеснок является очень эффективным природным антибиотиком при лечении проблем с легкими. Он также эффективен против кашля и синусита, только в этих случаях рекомендуется делать ингаляции. Но самое главное, что это мощный иммуностимулятор и противовирусный препарат.

Два зубчика в день – хороший план защиты.

чеснок

ОВОЩИ И ФРУКТЫ С ВИТАМИНОМ С

Витамин С (Аскорбиновая кислота) является водорастворимым витамином, необходимым для развития и роста. Это лучший союзник против простудных заболеваний, поскольку он является иммуностимулятором. Он не излечивает их, но помогает предотвратить или сократить продолжительность болезни. Фрукты и овощи являются основным источником витамина С. К фруктам, которые содержат большое количество этого витамина, относятся цитрусовые, киви, манго, папайя, ананас, клубника, арбуз и дыня.

Овощи с наибольшим количеством витамина С – это брокколи, цветная капуста, болгарский перец, шпинат, белый картофель и помидоры.

ПРОБИОТИКИ

Это бактерии, которые приносят пользу организму. Они обычно содержатся в таких молочных продуктах, как йогурт, сыр, кефир, а также в ферментированных продуктах - квашеная капуста и чайный гриб. Эти микроорганизмы остаются активными в кишечнике, что позволяет изменить кишечную микробиоту. Они могут оказывать благоприятное воздействие при приеме в достаточном количестве.

Одним из самых популярных является кефир. Это молочный продукт, ферментированный под действием группы дрожжей и бактерий. Его можно сделать в домашних условиях или купить готовый в супермаркетах.

кефир

ЭХИНАЦЕЯ

Это растение с красивыми цветами, родом из Северной Америки. Коренные племена использовали ее, как дезинфицирующее и бактерицидное средство. Она применялась для заживления ран, вызванных стрелами, а также для лечения укусов змей, поскольку это природный антибиотик. Ее антимикробные свойства позволяют бороться с бактериями, вирусами и грибками. Кроме того, она стимулирует выработку лейкоцитов, что способствует укреплению иммунной системы.

В начале 20-го века эхинацея стала использоваться в западной медицине и является одним из любимых лекарств для тех, кто практикует аюрведическую медицину. Она богата витаминами В и С, рибофлавином, бета-каротинами и минералами, такими как железо, кальций, магний и натрий. Из 23 подвидов только 10 пригодны для потребления человеком.

3 самых распространенных сорта – пурпурная, считающаяся наиболее эффективной, узколистная и бледная. Их можно принимать в сушеном виде, в настойке или в качестве пищевой добавки (капсулы и таблетки). Они обладают широким иммуностимулирующим и противовирусным действием, в том числе у предыдущих штаммов коронавируса.

эхинацея

БУЗИНА

Это еще одно чудесное растение, которое не имеет отходов. И бузина, и ее листья обладают антисептическими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В популярной натуральной медицине ее применяют для лечения инфекций.

Наука исследовала и проверила ее терапевтические показания, особенно в отношении лечения гриппа и простудных заболеваний. Однако сырые ягоды, листья и кора бузины содержат токсичные соединения. Именно поэтому удобно принимать коммерческие препараты и следовать инструкциям по употреблению.

Одним из ее главных свойств является то, что она стимулирует защиту. Высокое содержание антиоксидантных соединений полезно для иммунной системы и очень активно против разрушающего воздействия свободных радикалов.

Согласно некоторым университетским исследованиям, экстракт бузины также способен увеличивать количество лейкоцитов, которые борются с вирусами и бактериями. Отлично подходит для дыхательной системы, обладает широким противовирусным действием, в том числе и на коронавирусные штаммы.

бузина

ЖЕНЬШЕНЬ

Это одно из сокровищ китайской фармакологии. На Востоке врачи использовали его веками, поскольку считали мощным иммуностимулятором. Он широко используется в Китае для лечения различных нарушений здоровья: проблем с сердцем, диабета, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, профилактики рака и т. д. Но нет научных доказательств его эффективности. Под названием женьшень сгруппированы многочисленные виды растений рода Panax (Панацея) и другие, которые не относятся к этому роду, но имеют очень похожие свойства.

В традиционной китайской медицине используется женьшень Panax, а именно корень растения. В аптеках продается в виде таблеток. Однако он имеет некоторые противопоказания, так как может вызывать тахикардию и повышение артериального давления.

женьшень

ПРОПОЛИС

Это смолистая смесь, полученная пчелами из почек деревьев или других растительных источников, которые затем обрабатывают в улье и используют для лакирования его внутренней части. Известно, что египтяне применяли прополис как часть ингредиентов для мумификации фараонов. Традиционно он используется для лечения различных инфекций из-за его антисептических и фунгицидных свойств. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, нет научных доказательств того, что он эффективен при лечении простудных заболеваний и заболеваний легких. Однако Тереза Ортега, профессор фармакологии в Университете Комплутенсе (Мадрид) и вице-президент Центра исследований в области фитотерапии (INFITO), объяснила в заявлении изданию "20 минут", что прополис показан для профилактики и лечения инфекционных процессов, связанных с дыхательными путями. Руководитель службы оториноларингологии в Больнице де Мостолес (Мадрид), доктор Примитиво Ортега утверждает, что он оказывает противовирусное действие.

Лучше всего покупать его в таблетках в аптеке.

OBOZREVATEL благодарит за помощь в подготовке материала Gastroactitud.

прополис

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