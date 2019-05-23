Секреты ресторанов раскрыли инсайдеры: как определить качество заведения

Работники ресторанной индустрии рассказали, на какие моменты следует обратить внимание при выборе заведения.

Об этом сообщает Mirror.

Повары, работники кухни и обслуживающий персонал в ресторанах обладают первоклассными знаниями о том, как должно работать достойное заведение. Когда они выбираются в места для отдыха, то в первую очередь обращают внимание на качество еды, микроклимат в отношениях обслуживающего персонала и дизайн заведения.

По приходу в ресторан следует посмотреть на качество ковров и буклет меню. Развлекательные заведения зачастую не следят за чистотой ковров, а в случае если буклет является грязным и имеет неприятный внешний вид, это значит, что здесь не заботятся о чистоте в помещении.

Что касается напрямую еды, обслуживающий персонал должен знать, откуда привезены ваши устрицы и как они были приготовлены.

Меню, состоящее из одной страницы, – хороший знак, это означает, что в ресторане, скорее всего, следят за качеством еды, так как большой буклет меню свидетельствует о том, что посетители данного кафе, по всей видимости, едят пищу из замороженных пакетов.

Не стоит забывать об отношениях внутри персонала – если коммуникация людей, которые вас обслуживают, оставляет желать лучшего, стоит покинуть заведение и отправиться в другое место. Ведь чем лучше отношения среди коллектива, тем лучше люди выполняют свою работу с последующей реализацией эффективного сервиса для клиентов.

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