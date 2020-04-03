Секретные свойства ароматических трав

Ароматические травы состоят из частей или зеленых стеблей растений, таких как лавровый лист, базилик, кервель, лук, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шалфей и тимьян.

OBOZREVATEL поделится некоторыми секретами их использования на кухне, в свежем или сушеном виде, придавая особый аромат любым блюдам.

Используйте их для соусов и пюре

Getty

Ароматические травы можно использовать измельченные, как специи, для ароматизации различных соусов, например, на основе йогурта, а также для картофельного пюре.

Добавьте их в маринад для мяса

Getty

Чтобы сделать мясо мягче, его часто замариновывают в таких жидкостях, как лимонный сок и масло. К ним можно добавить один или несколько видов ароматических трав, свежих или сушеных, чтобы сделать мясо более вкусным и ароматным.

Положите их в кипящую воду

Хитрость в том, что можно ароматизировать даже блюда, приготовленные на пару (овощи, рыбу или мясо), добавляя в воду свежие или сушеные ароматические травы. Таким образом, летучие компоненты трав будут распространяться вместе с паром.

Придайте аромат картофелю

Картофель будет вкуснее, если приправить его смесью ароматических трав, порубить и добавить в масло, которое послужит приправой. Таким образом, можно избежать использования соли или значительно уменьшить ее количество.

Приправьте суп

Getty

Чтобы не кушать обычный суп, добавьте несколько листьев орегано, шалфея или базилика, и вы увидете удивительную разницу во вкусе!

Приправьте фруктовый салат

Getty

Фруктовый салат можно легко ароматизировать, добавив несколько листьев мяты, а также базилика или тимьяна.

Создайте ароматизированную соль

Вы можете легко создать ароматизированную соль, измельчив соль в блендере со смесью сушеных трав. Ее удобно хранить в контейнере и использовать при необходимости для приправы блюд.

Также OBOZREVATEL рассказал несколько любопытных фактов,о специях, которые откроют их с неожиданной стороны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!