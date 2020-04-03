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Секретные свойства ароматических трав

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Ароматические травы состоят из частей или зеленых стеблей растений, таких как лавровый лист, базилик, кервель, лук, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шалфей и тимьян.

OBOZREVATEL поделится некоторыми секретами их использования на кухне, в свежем или сушеном виде, придавая особый аромат любым блюдам.

Используйте их для соусов и пюре

Секретные свойства ароматических трав

Getty

Ароматические травы можно использовать измельченные, как специи, для ароматизации различных соусов, например, на основе йогурта, а также для картофельного пюре.

Добавьте их в маринад для мяса

Секретные свойства ароматических трав

Getty

Чтобы сделать мясо мягче, его часто замариновывают в таких жидкостях, как лимонный сок и масло. К ним можно добавить один или несколько видов ароматических трав, свежих или сушеных, чтобы сделать мясо более вкусным и ароматным.

Положите их в кипящую воду

Хитрость в том, что можно ароматизировать даже блюда, приготовленные на пару (овощи, рыбу или мясо), добавляя в воду свежие или сушеные ароматические травы. Таким образом, летучие компоненты трав будут распространяться вместе с паром.

Придайте аромат картофелю

Картофель будет вкуснее, если приправить его смесью ароматических трав, порубить и добавить в масло, которое послужит приправой. Таким образом, можно избежать использования соли или значительно уменьшить ее количество.

Приправьте суп

Секретные свойства ароматических трав

Getty

Чтобы не кушать обычный суп, добавьте несколько листьев орегано, шалфея или базилика, и вы увидете удивительную разницу во вкусе!

Приправьте фруктовый салат

Секретные свойства ароматических трав

Getty

Фруктовый салат можно легко ароматизировать, добавив несколько листьев мяты, а также базилика или тимьяна.

Создайте ароматизированную соль

Вы можете легко создать ароматизированную соль, измельчив соль в блендере со смесью сушеных трав. Ее удобно хранить в контейнере и использовать при необходимости для приправы блюд.

Также OBOZREVATEL рассказал несколько любопытных фактов,о специях, которые откроют их с неожиданной стороны.

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Автор
Елена Козлова
Темы
Питание Рецепты
Тег
рецепт
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