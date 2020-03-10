Секрет сочного и нежного шашлыка из куриного филе

Из обычного куриного филе получаются вкуснейшие шашлыки, если использовать для мяса правильный маринад.

FoodOboz нашел рецепт чудесного соевого маринада, который просто идеально дополняет вкус птицы. Важно, что такие куриные шашлыки можно готовить разными способами – и над углями, и в духовке. Во втором случае мясо следует нанизывать на деревянные шпажки.

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Основой маринада является соевый соус, поэтому солить филе не нужно. Соевый соус размягчает мясные волокна и делает готовый продукт нежным. Также важную роль играют специи и мед.

Пряные травы дополняют вкус мяса, а благодаря меду кусочки шашлыка карамелизуются сверху, и такая корочка не дает вытекать соку. Поэтому шашлык становится румяным снаружи, но очень сочным внутри.

Детальный рецепт такого блюда читайте по ссылке: Шашлык из куриного филе в соевом соусе.

Шашлык из куриного филе в соевом соусе

Напомним, ранее FoodOboz писал, как замариновать свиной ошеек на шашлык.

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