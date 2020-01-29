Секрет приготовления нежнейших львовских сырников

Известный по всей стране львовский сырник по праву считается главным десертом западного региона Украины.

Попробовав такой сырник однажды уже невозможно забыть его вкус.

Несмотря на то, что составляющие этой сладости достаточно привычны, способ приготовления очень отличается от выпекания простой творожной запеканки.

В отличии от запеканки, творог для львовского сырника нужно выбирать мягкий, жирности 5-9%.

Также среди ингредиентов есть сливочное масло, которое следует хорошо перетереть с сахаром.

Яичные белки нужно взбить отдельно, аккуратно вмешать их в творожное тесто непосредственно перед тем, как заготовка отправится в духовку.

Классический львовский сырник украшается шоколадной глазурью и подается порционно кусочками по 2-3 см толщиной.

Как приготовить этот сказочно вкусный десерт, смотрите в видеорецепте от FoodOboz по этой ссылке: Львовские сырники.

Львовские сырники

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