Самый вкусный "Цезарь": как приготовить салат правильно

Один из самых популярных в мире салатов – "Цезарь" - назван так в честь Цезаря Кардини, американского повара итальянского происхождения.

Известный кулинар в 20-40-х годах XX века владел несколькими ресторанами в Тихуане – мексиканском городке на границе с США, где и угощал посетителей своим фирменным блюдом.

По легенде, салат был изобретен Кардини 4 июля 1924 года в День независимости США, когда на кухне ресторана Caesar's почти ничего не осталось, а гости продолжали требовать угощений. Повар добавил к листьям салата пшеничные сухарики, пармезан и залил соусом. По желанию, к салату добавляли куриное мясо и помидоры.

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Цезарь Кардини и его ресторан Caesar's

По словам дочери Кардини, ее отец, вопреки распространенной версии рецепта, не использовал в "Цезаре" анчоусы. Легенда о том, что в салате якобы присутствовали анчоусы, появилась благодаря брату Цезаря, Алексу Кардини, который добавил анчоусы и назвал свой вариант блюда "Салатом авиатора" (Алекс служил военным летчиком).

В классическом "Цезаре" особую роль играет соус, который готовится на основе выдержанного в кипятке яйца.

Детальный рецепт идеального блюда от американского повара читайте по ссылке: Цезарь классический.

Цезарь классический

Кроме того, для ценителей рыбных вкусов кулинары создали другой вариант этого салата - с анчоусами, и с красной рыбой вместо курицы. Предлагаем вашему вниманию этот рецепт по ссылке: Цезарь с лососем.

Цезарь с лососем

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