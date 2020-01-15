Самый вкусный суп из чечевицы: простой рецепт

Обычный повседневный обед можно превратить в праздник желудка, если на первое сварить суп из чечевицы с беконом и копченостями.

FoodOboz нашел рецепт густого, сытного чечевичного супа, на приготовление которого уходит минимум сил и времени.

Нехитрый набор ингредиентов: любимые копченые колбаски, овощи, полтора стакана чечевицы – и шикарный обед готов!

Не забывайте, что чечевица относится к диетическим продуктам, которые богаты белком.

Новости Что можно приготовить из чечевицы

Кроме того, в этом представителе бобовых содержится масса важных для человеческого организма витаминов и микроэлементов, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Рецепт этого блюда читайте по ссылке: Чечевичный суп.

Чечевичный суп

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