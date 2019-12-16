Самый вкусный холодец на Новый год 2020: простой рецепт с фото

Одним из традиционных блюд для праздничного стола на Новый год бесспорно является холодец.
FoodOboz предлагает простой рецепт холодца в мультиварке.
Отмечается, что в целом нет ничего сложного в приготовлении этого блюда, однако, в классической версии его в течение нескольких часов надо постоянно проверять, убирать пенку, следить за прозрачностью и консистенцией.
В мультиварке для готовки нужно тоже довольно много времени, однако, блюдо можно просто оставить готовиться на ночь, после чего оно гарантировано получится прозрачным, нежным и вкусным.
Для холодца мы предлагаем использовать как свинину, так и говядину, - так он получит насыщенный и богатый вкус.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления холодца в мультиварке с фото по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего салата с курицей на праздник.
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