Самый простой рецепт вкуснейших вареников с творогом

В любое время года и суток отличным вариантом для трапезы остаются вареники, разнообразие вариантов приготовления которых позволяет им не надоедать.

FoodOboz предлагает рецепт простейших ленивых вареников с творогом.

Новости Рецепт питательного завтрака из творога на скорую руку

Отмечается, что несомненной прелестью этого рецепта является отсутствие необходимости лепить каждый вареник, - "ленивая" версия этого блюда подразумевает добавление начинки прямо в тесто и варку его кусочками.

Так, чтобы побаловать себя вкусными варениками, вкус которых практически не отличается от традиционных, хватит всего получаса.

Смотрите простой пошаговый рецепт ленивых творожных вареников с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт полезного творожника.

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