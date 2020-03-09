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Самый простой рецепт торта "Наполеон" без выпечки

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Очень вкусный торт "Наполеон" можно приготовить без долгой возни на кухне.

FoodOboz предлагает попробовать "Наполеон" на скорую руку, который невероятно легко собирается из подсушенных в духовке тонких лавашей, а секретом его восхитительного незабываемого вкуса является правильно приготовленный нежнейший заварной крем.

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отовый десерт из лаваша имеет еще одно существенное преимущество – он содержит намного меньше жира (в коржах нет ни сливочного, ни растительного масла), при этом по вкусу его вообще не отличить от классического трудоемкого "Наполеона".

Также в приготовлении подобного десерта есть важный секрет – нужно в течение нескольких часов дать ему настояться при комнатной температуре, и лишь после этого отправить на ночь в холодильник.

Единственная сложность с таким тортом – это ожидание, ведь он настолько аппетитный, что хочется его съесть весь сразу!

Как приготовить это лакомство, смотрите в нашем видеорецепте по ссылке: Торт "Наполеон" без выпечки.

Торт "Наполеон" без выпечки

Торт "Наполеон" без выпечки

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