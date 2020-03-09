Самый простой рецепт торта "Наполеон" без выпечки

Очень вкусный торт "Наполеон" можно приготовить без долгой возни на кухне.
FoodOboz предлагает попробовать "Наполеон" на скорую руку, который невероятно легко собирается из подсушенных в духовке тонких лавашей, а секретом его восхитительного незабываемого вкуса является правильно приготовленный нежнейший заварной крем.
отовый десерт из лаваша имеет еще одно существенное преимущество – он содержит намного меньше жира (в коржах нет ни сливочного, ни растительного масла), при этом по вкусу его вообще не отличить от классического трудоемкого "Наполеона".
Также в приготовлении подобного десерта есть важный секрет – нужно в течение нескольких часов дать ему настояться при комнатной температуре, и лишь после этого отправить на ночь в холодильник.
Единственная сложность с таким тортом – это ожидание, ведь он настолько аппетитный, что хочется его съесть весь сразу!
Как приготовить это лакомство, смотрите в нашем видеорецепте по ссылке: Торт "Наполеон" без выпечки.
Торт "Наполеон" без выпечки
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