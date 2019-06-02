Самый простой и вкусный крем для торта по рецепту 1958 года

В известной книге "Домоводство" 1958 года выпуска есть один знаковый рецепт крема для торта, который заслужено можно считать одним из самых вкусных.

Готовится этот крем очень просто, и идеально подходит для промазывания любых видов бисквитов, кексов и пирожных.

Его даже можно подавать в небольших креманках в виде самостоятельного десерта, лишь дополнив сезонными ягодами, фруктами или шоколадной крошкой.

Для крема по "Домоводству" нам понадобится:

- 200 грамм сливочного масла;

- полстакана молока;

- 1 стакан сахара;

- 1 или 2 яйца;

- ваниль;

- 2-3 столовые ложки ликера.

Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и на медленном огне довести смесь до кипения, постоянно помешивая. Остудить. Отдельно взбить размягченное масло, и, продолжая его взбивать, постепенно влить охлажденную заготовку. После этого вмешать ванилин и ликер, оставить на несколько часов в холодильнике.

Теперь можно использовать крем для приготовления торта. Детальный рецепт бисквита читайте по этой ссылке.

Напомним, "Домоводство" - полюбившаяся миллионам людей книга, в которой содержаться проверенные десятилетиями рецепты. Издание было выпущено в 50-х годах прошлого века и на данный момент считается раритетным.

"Домоводство"

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