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Самый простой абрикосовый пирог, рецепт с видео

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Как приготовить вкусный и нежный пирог с абрикосами? Очень просто!

Для этого нужно минимум продуктов и совсем немного вашего времени.

Ингредиенты

  • 160 граммов сливочного масла

  • 200 граммов сахара

  • 3 яйца

  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя

  • 200 граммов муки

  • 6 абрикос

  • ванилин

Приготовление

В размягченное масло высыпаем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем. Добавляем яйца, и мешаем до получения однородной массы.

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После этого интенсивно вмешиваем в массу муку с разрыхлителем, чтобы не было комочков.

Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, выкладываем сверху разрезанные пополам абрикосы без косточек.

После этого ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Пирог готов!

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