Самый простой абрикосовый пирог, рецепт с видео

Как приготовить вкусный и нежный пирог с абрикосами? Очень просто!
Для этого нужно минимум продуктов и совсем немного вашего времени.
Ингредиенты
160 граммов сливочного масла
200 граммов сахара
3 яйца
1/2 чайной ложки разрыхлителя
200 граммов муки
6 абрикос
ванилин
Приготовление
В размягченное масло высыпаем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем. Добавляем яйца, и мешаем до получения однородной массы.
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После этого интенсивно вмешиваем в массу муку с разрыхлителем, чтобы не было комочков.
Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, выкладываем сверху разрезанные пополам абрикосы без косточек.
После этого ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Пирог готов!
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