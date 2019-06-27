Самый простой абрикосовый пирог, рецепт с видео

Как приготовить вкусный и нежный пирог с абрикосами? Очень просто!

Для этого нужно минимум продуктов и совсем немного вашего времени.

Ингредиенты

160 граммов сливочного масла

200 граммов сахара

3 яйца

1/2 чайной ложки разрыхлителя

200 граммов муки

6 абрикос

ванилин

Приготовление

В размягченное масло высыпаем сахар, ванилин и хорошо перемешиваем. Добавляем яйца, и мешаем до получения однородной массы.

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После этого интенсивно вмешиваем в массу муку с разрыхлителем, чтобы не было комочков.

Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, выкладываем сверху разрезанные пополам абрикосы без косточек.

После этого ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Пирог готов!

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