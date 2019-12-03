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Самый лучший рецепт салата "Цезарь" с курицей

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Среди самых популярных и простых в приготовлении салатов всегда значится салат "Цезарь".

FoodOboz предлагает интересный рецепт его приготовления с сухариками и курицей.

Как известно, родиной блюда является Северная Америка, и потому в классическом варианте оно содержит специфические продукты, которые не пользуются спросом в Украине.

Кроме того, оригинальный салат содержит не очень много калорий.

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Так, для удобства его состав адаптировали не только по регионам, но еще и в каждой кухне под свой собственный вкус.

Мы же предлагаем один из самых распространенных способов приготовления блюда с доступными ингредиентами.

Смотрите список продуктов и пошаговый рецепт салата "Цезарь" с курицей и сухариками по этой ссылке.

Самый лучший рецепт салата "Цезарь" с курицей

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как легко приготовить вкуснейший жульен с грибами и курицей.

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