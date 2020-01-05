Самые вкусные блюда на Рождество 2020: простые рецепты с фото

Уже 7 января православные христиане будут праздновать Рождество Христово, в связи с чем актуальны рецепты блюд для праздничного застолья.
FoodOboz сделал подборку идей, что вкусно, но постно приготовить.
Прежде всего, традиционно готовят кутью, - чтобы главное блюдо Святвечера получилось, смотрите наш пошаговый рецепт с фото.
Кроме того, актуальны самые разные вареники: с картофелем, капустой, грибами, вишнями и другими начинками на Ваш вкус.
Украсят стол и нежнейшие постные голубцы, которые даже без мяса остаются невероятно вкусными.
Самым распространенным постным салатом всегда оставался винегрет - к слову, он не только имеет отличный вкус и быстро готовится, но еще и оказывает положительное влияние на работу ЖКТ.
Из первых блюд можно подать капустняк со свежей капустой.
Остатки капусты, тушеные с грибами, морковкой, луком и специями, тоже станут прекрасным и сытным дополнением праздничного стола.
В качестве гарнира следует вспомнить печеный картофель, - с соусом и специями он обязательно понравится всем Вашим близким.
На Рождество пост не запрещает употребление в пищу рыбы, ввиду чего можно порадовать домочадцев, например, невероятно вкусной скумбрией в томатном соусе.
Закуской могут стать соленья - разнообразие вариантов позволит выбрать подходящий рецепт на любой вкус. В частности, часто ставят на стол корейские салаты, малосольные огурцы, квашеную капусту.
Как сладкий десерт можно подать постный пирог с вишней, штрудель с яблоками, а к ним разлить по стаканам восхитительный узвар.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего диетического блюда на завтрак за 15 минут.
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