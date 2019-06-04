Salt Bae облил десерт шоколадом и ужаснул сеть

Турецкий шеф-повар, ресторатор и обладатель неординарной техники приготовления и выдержки мяса Salt Bae (Нусрет Гёкче) показал интересный кулинарный маневр, чем удивил соцсети. (А мы предлагаем вам рецепт приготовления вкуснейшего кукурузного печенья)

На своей странице в социальной сети Instagram Гёкче продемонстрировал виртуозный полив десертов шоколадом. Правда, ресторатор сделал это недостаточно аккуратно – брызги кондитерского изделия расплескались по столу.

"Я единственный, кто представляет себе уборку в связи с этим видео?" – пишет один из пользователей в комментариях.

Ранее мы сообщали, как поедание вкусных десертов может поспособствовать избавлению от стрессов.

Тем временем известный украинский кулинар поделился невероятным рецептом вкусного торта с арахисом в шоколадной глазури.

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