Салаты: раскрыты главные преимущества, о которых нужно знать каждому

Помимо того, что салаты – это настоящее лакомство, они приносят огромную пользу здоровью. Благодаря им можно получить энергию, очистить организм, защитить свое сердце и кожу, а также предотвратить различные заболевания.

OBOZREVATEL совместно с cocinafacil.com.mx предлагает ознакомиться с главными преимуществами их употребления.

Энергия и жизненная сила

Одним из компонентов, без которых трудно представить любой салат, являются овощи. Это источник витаминов, которые регулируют органические процессы и обеспечивают нормальное функционирование нервной системы.

Очищение организма

Благодаря высокому содержанию воды салаты обладают детоксифицирующим, мочегонным и очищающим действием. Они помогают устранить избыток жидкости, что очень полезно при гипертонии и наличии мочевой кислоты.

Защита для кожи

Такие овощи, как морковь, свекла, перец, помидоры и салат, содержат бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Он, в свою очередь, обновляет кожу и слизистую оболочку, в дополнение к витамину С, который улучшает производство коллагена.

Здоровье кишечника

Овощи в салатах содержат клетчатку, которая предотвращает запоры. Также они являются ключом к здоровому пищеварению. Например, сельдерей и редька помогают избежать таких проблем, как "ленивая" печень, расстройства желчного пузыря и диспепсия.

Низкое потребление калорий

Если вы находитесь на диете, салаты, безусловно, лучший вариант для похудения. Несмотря на свою легкость, они насыщают организм и снижают аппетит, особенно если удастся сбалансировать овощи, белки и углеводы.

Защита сердца

Салаты богаты такими антиоксидантами, как бета-каротины, альфа-липоевая кислота, витамины С и Е, флавоноиды и селен. Они блокируют повреждающее действие свободных радикалов – веществ, связанных с развитием сердечно-сосудистых, дегенеративных заболеваний и рака.

Предотвращение анемии

Железо является одним из компонентов зеленых листьев салата, который предотвращает анемию. Однако другие вещества, такие как хлорофилл, также помогают избежать этой проблемы.

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