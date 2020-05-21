Салаты: раскрыты главные преимущества, о которых нужно знать каждому

Помимо того, что салаты – это настоящее лакомство, они приносят огромную пользу здоровью. Благодаря им можно получить энергию, очистить организм, защитить свое сердце и кожу, а также предотвратить различные заболевания.
OBOZREVATEL совместно с cocinafacil.com.mx предлагает ознакомиться с главными преимуществами их употребления.
Энергия и жизненная сила
Одним из компонентов, без которых трудно представить любой салат, являются овощи. Это источник витаминов, которые регулируют органические процессы и обеспечивают нормальное функционирование нервной системы.
Очищение организма
Благодаря высокому содержанию воды салаты обладают детоксифицирующим, мочегонным и очищающим действием. Они помогают устранить избыток жидкости, что очень полезно при гипертонии и наличии мочевой кислоты.
Защита для кожи
Такие овощи, как морковь, свекла, перец, помидоры и салат, содержат бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Он, в свою очередь, обновляет кожу и слизистую оболочку, в дополнение к витамину С, который улучшает производство коллагена.
Здоровье кишечника
Овощи в салатах содержат клетчатку, которая предотвращает запоры. Также они являются ключом к здоровому пищеварению. Например, сельдерей и редька помогают избежать таких проблем, как "ленивая" печень, расстройства желчного пузыря и диспепсия.
Низкое потребление калорий
Если вы находитесь на диете, салаты, безусловно, лучший вариант для похудения. Несмотря на свою легкость, они насыщают организм и снижают аппетит, особенно если удастся сбалансировать овощи, белки и углеводы.
Защита сердца
Салаты богаты такими антиоксидантами, как бета-каротины, альфа-липоевая кислота, витамины С и Е, флавоноиды и селен. Они блокируют повреждающее действие свободных радикалов – веществ, связанных с развитием сердечно-сосудистых, дегенеративных заболеваний и рака.
Предотвращение анемии
Железо является одним из компонентов зеленых листьев салата, который предотвращает анемию. Однако другие вещества, такие как хлорофилл, также помогают избежать этой проблемы.
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