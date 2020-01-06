Салаты на Рождество: лучшие рецепты с фото

На Сочельник 6 января принято угощать гостей постными блюдами, которые подаются до появления на небе первой звезды. После чего уже можно начинать настоящий пир в честь Рождества Христового.

FoodOboz предлагает несколько рецептов простых и очень вкусных блюд на Сочельник и Рождество.

Постный салат с авокадо

Сытный витаминный салат из овощей с зеленью и авокадо имеет оригинальный вкус и обязательно понравится гостям. Кроме того, он выглядит красиво, невероятно аппетитно и готовится за считанные минуты! Как приготовить такое блюдо, читайте по этой ссылке.

Постный салат с авокадо

Грибной салат с горошком

Очень вкусный и сытный постный салат, главным ингредиентом которого являются шампиньоны. Если использовать для заправки майонез без яиц, то такое блюдо будет постным. Его рецепт читайте тут: Грибной салат с горошком.

Грибной салат с горошком

Салат с кальмарами

Очень вкусный салат с морепродуктами, который можно готовить круглый год. Но благодаря своему составу он идеально вписывается в постное меню Сочельника. Вам понадобятся кольца кальмаров, огурцы, помидоры, сладкий перец и особая, очень вкусная заправка. Детальный рецепт с видео смотрите тут.

Салат с кальмарами

Особый салат с крабовыми палочками

Это блюдо готовится из крабовых палочек, кукурузы, пекинской капусты и овощей. Как приготовить такой салат, читайте в нашем рецепте по этой ссылке: Салат с крабовыми палочками.

Особый салат с крабовыми палочками

Теплый салат с креветками

Нежное изысканное блюдо, которое украсит праздничный стол на Рождество. Несмотря на то, что готовится это блюдо очень быстро, в результате получается восхитительный и очень вкусный теплый салатик, детальный рецепт которого доступен тут.

Теплый салат с креветками

Слоеный мясной салат

Также предлагаем отведать очень вкусный и красивый салат, который не является постным. Нежная куриная грудка, сыр, грибы и овощи – лучший вариант необычного, сытного праздничного салата. Его рецепт ищите тут: Слоеный мясной салат.

Слоеный мясной салат

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