Салаты на Пасху 2019: вкусные и простые рецепты

Теплый салат

Для этого салата вам понадобится куриное филе, листья салата, горчица, оливковое масло, соевый соус, кориандр, черный молотый перец и семена кунжута. Рецепт приготовления читайте по ссылке.

Салат с авокадо

Вам понадобятся такие ингредиенты: куриная грудка, авокадо, болгарский перец, помидор, свежие огурцы, твердый сыр, майонез, чеснок, молотый черный перец и соль. Рецепт приготовления читайте по ссылке.

Салат с крабовыми палочками

Для этого салата вам понадобятся: крабовые палочки, твердый сыр, свежие огурцы, яйца, консервированная кукуруза, майонез, соль. Рецепт приготовления читайте по ссылке.

Салат с курицей

Для приготовления вам понадобится куриная грудка, яйца, сыр твердый, консервированный зелёный горошек, зеленый лук и соль. Рецепт приготовления читайте по ссылке.

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