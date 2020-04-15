Салат с тунцом и овощами

Елена Коваленко FoodOboz 09:00, 15.04.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

САЛАТ С ТУНЦОМ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

  • Помидоры черри - 4 шт,

  • Авокадо - 1 шт,

  • Болгарский перец - 1/3 шт,

  • Оливки - 50 гр,

  • Соленый огурец - 1 шт,

  • Салатный микс - 150 гр,

  • Кинза - по вкусу,

  • Красный лук - 1/3 шт,

  • Тунец в масле - 100 гр,

  • Стебель сельдерея - 1 шт,

  • Оливковое масло - по вкусу

  • Бальзамический соус - по вкусу

Приготовление:

Авокадо моем, чистим и нарезаем мелким кубком. Помидоры черри моем и разрезаем на половинки. Болгарский перец моем, чистим и нарезаем кубиком или тонкой соломкой. Сладкий красный лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами.

Оливки разрезаем пополам. Соленый огурец нарезаем мелким кубиком. При желании можно использовать только один из этих ингредиентов: либо оливки, либо огурец.

Салатный микс и кинзу моем, обсушиваем бумажным полотенцем и рвем руками. Складываем зелень в большую миску. Добавляем все измельченные овощи. Тунец разминаем вилкой и отправляем в миску к основным ингредиентам. Заправляем салат оливковым маслом и бальзамическим соусом. Так как в рецепте присутствует соленый огурец, соль добавляйте очень аккуратно.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

Рецепт очень хороший, блюдо полезное. Особенное внимание обращаю на авокадо. Это источник полезных жиров (это фрукт, а не овощ). Но тут важно помнить, что кожура не просто не съедобная, но и может быть токсична. Именно кожура защищает плод от гниения. Поэтому плод чистим очень тщательно. Рекомендую использовать этот салат для борьбы с авитаминозом!

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