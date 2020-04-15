Салат с тунцом и овощами
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
По традиции рецепт комментирует диетолог.
САЛАТ С ТУНЦОМ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
Помидоры черри - 4 шт,
Авокадо - 1 шт,
Болгарский перец - 1/3 шт,
Оливки - 50 гр,
Соленый огурец - 1 шт,
Салатный микс - 150 гр,
Кинза - по вкусу,
Красный лук - 1/3 шт,
Тунец в масле - 100 гр,
Стебель сельдерея - 1 шт,
Оливковое масло - по вкусу
Бальзамический соус - по вкусу
Приготовление:
Авокадо моем, чистим и нарезаем мелким кубком. Помидоры черри моем и разрезаем на половинки. Болгарский перец моем, чистим и нарезаем кубиком или тонкой соломкой. Сладкий красный лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами.
Оливки разрезаем пополам. Соленый огурец нарезаем мелким кубиком. При желании можно использовать только один из этих ингредиентов: либо оливки, либо огурец.
Салатный микс и кинзу моем, обсушиваем бумажным полотенцем и рвем руками. Складываем зелень в большую миску. Добавляем все измельченные овощи. Тунец разминаем вилкой и отправляем в миску к основным ингредиентам. Заправляем салат оливковым маслом и бальзамическим соусом. Так как в рецепте присутствует соленый огурец, соль добавляйте очень аккуратно.
Комментарий диетолога
Врач-диетолог Ольга Набока:
Рецепт очень хороший, блюдо полезное. Особенное внимание обращаю на авокадо. Это источник полезных жиров (это фрукт, а не овощ). Но тут важно помнить, что кожура не просто не съедобная, но и может быть токсична. Именно кожура защищает плод от гниения. Поэтому плод чистим очень тщательно. Рекомендую использовать этот салат для борьбы с авитаминозом!
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