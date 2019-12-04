Салат Оливье на Новый год: лучший оригинальный рецепт

Традиционное новогоднее Оливье можно сделать центральным блюдом праздничного стола, лишь добавив один необычный ингредиент.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного оригинального Оливье, который имеет лишь один недостаток – его слишком быстро разметают со стола!

Чтобы салат получился необычайным, нужен дополнительный компонент – жареные на сливочном масле грибочки.

О том, как приготовить Оливье для новогоднего стола, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке: Салат Оливье оригинальный.

Салат Оливье оригинальный

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