Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Салат Оливье на Новый год: лучший оригинальный рецепт

676
Читать материал на украинском

Традиционное новогоднее Оливье можно сделать центральным блюдом праздничного стола, лишь добавив один необычный ингредиент.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного оригинального Оливье, который имеет лишь один недостаток – его слишком быстро разметают со стола!

Чтобы салат получился необычайным, нужен дополнительный компонент – жареные на сливочном масле грибочки.

О том, как приготовить Оливье для новогоднего стола, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке: Салат Оливье оригинальный.

Салат Оливье оригинальный

Салат Оливье оригинальный

Читайте также:

Рецепт вкуснейшего десерта на Новый год 2020.

Как удивить гостей: рецепты лучших новогодних салатов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы