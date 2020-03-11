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Салат "Мимоза" по-новому: необычайно вкусный и оригинальный рецепт

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Привычной "Мимозой" уже никого не удивишь, но стоит немного изменить рецепт – и на столе прекрасное, необычное блюдо!

FoodOboz предлагает отведать вкуснейший салат, основными ингредиентами которого являются грибы и тунец.

Жареные шампиньоны для "Мимозы"

Жареные шампиньоны для "Мимозы"

Новости
Удивительно вкусный салат с крабовыми палочками

Также одним из слоев такой нестандартной "Мимозы" являются свежие огурчики, которые придадут салату важню вкусовую нотку.

Итак, для "Мимозы" по-новому нам понадобятся: картофель, морковь, огурцы, яйца. А также консервированный тунец и жареные шампиньоны.

Украшать наше лакомство мы будем веточками укропа.

Вкус такого салата будет настолько завораживающим, что он обязательно станет одним из ваших любимых. Его детальный рецепт с видео смотрите на нашем сайте по ссылке: "Мимоза" с грибами.

Вкусный салат "Мимоза" с грибами

Вкусный салат "Мимоза" с грибами

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Тема
Рецепты
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еда салат
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